Robert De Niro ancora papà, la star ammette:'Crescere un figlio non è mai facile'

Alla première del suo ultimo film, About My Father, la star di Toro scatenato e Taxi Driver Robert De Niro ha annunciato di essere diventato nuovamente papà all'età di 79 anni. Intervistato da Extra l'attore ha raccontato di essere diventato nuovamente padre, per la settima volta, senza svelare il nome della madre.

A specifica domanda, De Niro - prossimo protagonista di Mr. Natural, serie crime - ha risposto:"Mi va bene, mi sta bene. Crescere un figlio non è mai facile" mentre in un'altra intervista rilasciata a PageSix, l'attore ha sottolineato di non essere sorpreso nell'essere diventato padre per la settima volta.



Il nome della madre non è stato comunicato dall'attore ma pare che in questo periodo la star stia frequentando l'istruttrice di arti marziali Tiffany Chen, fotografata in dolce attesa ad aprile. Una conferma indiretta arriva dalla co-protagonista di De Niro in About My Father, Kim Cattrall:"Dio benedica la sua dolce metà. Tiffany è una donna così bella. Una volta è venuta sul set con la sua famiglia e ha assistito alle riprese, ed era meravigliosa e dolce. Sono felice per entrambi".



Robert De Niro è padre di sette figli avuti da quattro donne diverse: con la collega Diahnne Abbott, con cui è stato sposato dal 1976 al 1988, ha adottato la figlia Drena, che la moglie ebbe da una precedente relazione, ed il figlio biologico Raphael. Dalla fidanzata Toukie Smith i gemelli Julian Henry e Aaron Kendrick nel 1995, tramite madre surrogata. Nel 1998 dalla nuova moglie, l'attrice Grace Hightower, ha avuto Elliot mentre nel 2011 Helen Grace, tramite madre surrogata.