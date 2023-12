Robert De Niro è un Papà scatenato nel nuovo film dopo Killers of the flower moon

Dopo l'uscita di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, il leggendario attore Robert De Niro continua il trend degli ultimi anni della sua carriera alternando ruoli indimenticabili a film molto più leggeri, come nel caso dell'ultimo Papà scatenato.

Il film racconta la storia di Sebastian, un uomo che viene incoraggiato dalla sua fidanzata a portare suo padre Salvo, immigrato e parrucchiere, ad un fine settimana con la sua famiglia super-ricca ed estremamente eccentrica di lei. Il fine settimana si sviluppa in quello che può essere descritto solo come uno scontro culturale, per una storia esilarante che promettere di scaldare il cuore degli spettatori attraverso il suo mix di differenze culturali e affetto familiare che regalerà grandi risate.

Papà scatenato, che include nel cast anche l'acclamato comico Sebastian Maniscalco - che del film è anche co-sceneggiatore assieme ad Austen Earl - debutterà in prima tv lunedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy e arriverà in streaming in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand NOW.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che in questi giorni è stata annunciata l'edizione home-video di Killers of the flower moon, una grande esclusiva per il mercato italiano che sarà edita da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribution e che uscirà il 25 gennaio 2024.