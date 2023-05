Robert De Niro è di nuovo papà: a 79 anni arriva il settimo figlio

Robert De Niro veste ancora una volta i panni del papà: l'attore, all'età di 79 anni, è diventata padre del suo settimo figlio!. A rivelarlo è stato l'attore premio Oscar nel corso della premiere del suo nuovo film About My Father.

Lo stesso attore avrebbe corretto l'affermazione di un giornalista di ET Canada che avrebbe chiesto all'attore dei suoi sei figli. Robert De Niro ha così risposto: "Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino". De Niro, successivamente, ha confermato la nascita del bambino a Page Six ma rifiutandosi di approfondire: non si hanno notizie circa il sesso del nascituro o sulla madre ma secondo Page Six , De Niro ha una relazione con l'attrice e istruttrice di arti marziali Tiffany Chen; la coppia è stata fotografata insieme per la prima volta nel 2021.

La star ha sei figli la cui età spazia dagli 11 ai 51 anni: la prima figlia dell'attore è Drena 51 anni a cui segue Raphael 46 anni dalla prima moglie Diahnne Abbott. Poi ci sono i gemelli Julian e Aaron di 27 anni avuti l'ex fidanzata, modella e attrice Toukie Smith ed infine il figlio Elliot 24 anni, e la figlia Helen Grace di 11 anni nati dal matrimonio con l'ex moglie Grace Hightower.

L'attore, prossimo agli 80 anni, arriverà sul grande schermo il 26 maggio con About my Father che racconta la storia tormentata di un padre e di figlio con protagonisti De Niro e Sebastian Maniscalco come mostra il trailer di About my Father! Sia come padre che come attore, De Niro non si ferma mai: il prossimo 6 ottobre uscirà Killers of The Flower Moon di Martin Scorsese dove l'attore interpreterà William Hale a fianco di Leonardo di Caprio: potete dare un'occhiate alle nuove immagini dell'attesissimo film di Martin Scorsese!