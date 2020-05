Robert De Niro di nuovo contro Trump: 'È un gangster corrotto, deve andare in galera'

Intervistato da Repubblica in vista della sua partecipazione a 'Writers on Writers', raccolta di letture d'autore ideate per il festival delle Conversazioni, Robert De Niro ha spiegato perché ha scelto di recitare una citazione di Leonardo Da Vinci in lingua originale.

"Se vuoi fare un omaggio, devi farlo fino in fondo" ha spiegato la star di The Irishman, da sempre legata alla cultura del nostro paese. "Citare Leonardo in inglese mi sembrava snaturarlo. Sono orgoglioso delle mie origini italiane, e orgoglioso di appartenere a un popolo che ha dato i natali al più grande genio di tutti tempi".

Nel corso dell'intervista, De Niro è tornato a criticare duramente e senza giri di parole il presidente Donald Trump per il modo in cui ha gestito l'emergenza sanitaria: "Io ritengo che Donald Trump non meriti altro, e l’unica alternativa è mandarlo in galera: credo che sia un vero e proprio gangster. È un uomo profondamente corrotto, che corrompe gli altri e il tessuto del nostro paese. Inoltre ha dimostrato di essere un inetto, e ha enormi responsabilità morali: anche nella gestione della pandemia ha compiuto errori gravissimi, minimizzandola e parlando per molto tempo di una bufala. Mi chiedo quanti morti si sarebbero potuti evitare: è un uomo che è arrivato a dire 'se siamo bravi moriranno 100.000 persone,' e che nel giorno in cui si è raggiunta quella tragica cifra si è fatto fotografare mentre giocava a golf. Credo che ci sia ben poco da aggiungere, se non che rappresenti un’enorme vergogna per gli Stati Uniti. Un presidente come Donald Trump ha fatto crollare la credibilità dell’intero paese, ed è riuscito a far rivalutare, e di molto, George W. Bush".

Per quanto riguarda il suo legame con l'Italia, l'attore ha poi aggiunto: "Rimane il paese più bello del mondo, e quello che storicamente ha dato più di ogni altro in termini culturali e artistici. Oggi mi sembra che viva un momento molto caotico ma ho l’impressione che questa sia una costante della sua storia e che forse proprio da questo caos nasca la sua bellezza".

Per alte notizie su De Niro, vi ricordiamo che l'atteso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, in cui reciterà al fianco di Leonardo Di Caprio, è stato acquistato di recente da Apple e Paramount.