Robert De Niro a nudo:'La morte di mio nipote mi ha sconvolto'

Intervistato da People, Robert De Niro è tornato a parlare della tragica vicenda che ha coinvolto suo nipote, Leandro De Niro Rodriguez, scomparso l'estate scorsa a 19 anni a causa di un'overdose. La star di Killers of the Flower Moon ha raccontato il dolore che gli ha provocato sapere della morte del giovane.

"È stato uno shock, non avrei mai pensato che potesse succedere" ha confessato De Niro, che da mesi si chiede se avrebbe potuto fare qualcosa in più per suo nipote.



"Ho iniziato a pensare a tutte le cose che avrei potuto, forse dovuto fare con lui. Non so se avrebbe fatto la differenza. E questo mi passa sempre per la mente. Non doveva accadere" ha chiosato l'attore.

Leandro De Niro Rodriguez, era l'unico figlio di Drena De Niro, figlia di Robert De Niro.



Il nipote di Robert De Niro è deceduto a causa degli effetti combinati di fentanyl, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclomazepam, ketamina e cocaina, come rivelato dagli esami autoptici del medico legale di New York.

Il 13 luglio 2023, undici giorni dopo la morte del nipote di De Niro, una donna di nome Sophia Marks, è stata arrestata per aver presumibilmente venduto cinquanta compresse contraffatte di ossicodone ad un poliziotto sotto copertura. Mentre consegnava le pillole, Marks avrebbe avvertito l'uomo di non assumerne più di una alla volta perché un suo amico era appena morto.



La morte del nipote ha scosso profondamente l'attore americano, che poco tempo fa ha potuto festeggiare una buona notizia; da poche settimane Robert De Niro è diventato papà per la settima volta.