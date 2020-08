Robert De Niro è un nonno scatenato nel trailer ufficiale di The War With Grandpa

Robert De Niro torna alla carica nel trailer ufficiale di The War With Grandpa, nuovo film di Tim Hill che riprende il recente filone da 'nonno' della star di Joker e The Irishman, negli ultimi anni protagonista di commedie come Nonno Scatenato e Vi Presento i Nostri.

The War with Grandpa - che non è un sequel del film con Zac Efron - è una commedia per famiglie su un vecchietto avverso alla tecnologia che si trasferisce nella stanza di suo nipote. Il nipote, come si può facilmente immaginare, non è entusiasta di questo cambiamento nella sua quotidianità, quindi fondamentalmente cercherà in tutti i modi di uccidere il suo anziano nonno.

Se pensavate che la scena del talk show in Joker fosse violenta, aspettate di vedere The War With Grandpa. Per ulteriori approfondimenti ecco la sinossi ufficiale: "Peter (Oakes Fegley) è un ragazzino delle elementari a cui piace giocare, uscire con i suoi amici e indossare le sue amate paia di Air Jordan. Ma quando suo nonno Ed (Robert De Niro), da poco vedovo, va a vivere con la famiglia di Peter, il ragazzo è costretto a rinunciare al suo bene più prezioso, ovvero la sua camera da letto. Non volendo accettare una simile ingiustizia, Peter escogita una serie di scherzi sempre più elaborati per scacciare l'intruso, ma il nonno Ed non se ne andrà senza combattere. Presto, però, quei combattenti amichevoli diventeranno una guerra totale con conseguenze sconvolgenti."

The War with Grandpa, interpretato anche da Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin e Jane Seymour, uscirà il prossimo 9 ottobre.