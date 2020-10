Robert De Niro: 'Non ho intenzione di ritirarmi, andrò avanti finchè posso'

Una leggenda del cinema come Robert De Niro che he ha fatto carriera interpretando personaggi senza compromessi in classici come Toro scatenato, Quei bravi ragazzi e Cape Fear, sembra non essere minimamente interessato a ritirarsi dalle scene anche se, i titoli dei suoi ultimi film fanno pensare ad una sorta di pre-pensionamento.

Dopo Nonno scatenato del 2016, De Niro presto tornerà al cinema nelle vesti dell'anziano capofamiglia in Nonno questa volta è guerra. Un film che ha avuto una gestazione particolarmente lunga e complessa. Le riprese sono iniziate nel 2017 e sarebbe stato pronto per uscire nelle sale all'inizio dell'anno successivo ma, dopo lo scandalo che l'ha coinvolta la Weinstein Company rinuncia alla distribuzione del film e cede i suoi diritti, ritardandone l'uscita al 2020.

"Dico sempre, la prossima cosa sono i nonni, poi i bisnonni, poi i bis-bis-bisnonni, quindi chissà", ha detto De Niro a Yahoo Entertainment quando gli è stato chiesto su un suo possibile ritiro dalle scene. "Andrò il più a lungo possibile". L'attore rivela poi di volersi cimentare sempre in pellicole differenti, per non annoiarsi mai: "I progetti sono diversi ma per me vanno tutti bene in modi diversi. Ad esempio questo progetto è divertente ed esilarante. È facile per alcuni versi, ma non per altri. Devi avere un certo tempismo, i tempi comici. Ma mi sono divertito".

In Nonno questa volta è guerra, De Niro interpreta un vedovo ed un esuberante pensionato che si trasferisce nella casa della famiglia di sua figlia e si impegna in una spietata battaglia di scherzi con suo nipote. Quello che è certo è che l'attore dal 2017 ad oggi non se ne è stato con le mani in mano ma, ha recitato in due film nominati agli Oscar come Joker e The Irishman.

De Niro ha di recente rivelato di essere molto preoccupato per i propri figli dopo l'omicidio di George Floyd mentre, l'attore è stato nuovamente attaccato da Mickey Rourke che lo ha definito piagnucolone.