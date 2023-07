Robert De Niro, è morto il nipote Leandro: aveva 19 anni ed era apparso in A Star is Born

È un giorno dei più tristi per Robert De Niro: l'attore di Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi ha infatti subito in queste ore un grave lutto a causa della morte del giovanissimo nipote Leandro, appena 19enne e avviato proprio come il nonno a una carriera nel mondo del cinema che già aveva riservato qualche soddisfazione.

Apparso in film come A Star is Born, Leandro De Niro è morto per cause sulle quali la famiglia preferisce per ora mantenere il riserbo: ad annunciare la triste notizia è stata sui social Drena De Niro, madre di Leandro e figlia dell'attore che scoprì Leonardo DiCaprio e della sua prima moglie, Diahnne Abbot.

"Mio bellissimo, dolce angelo. Ti ho amato più di quanto le parole potranno mai descrivere sin dal momento in cui eri nella mia pancia. Hai portato gioia nel mio cuore, vorrei poter essere con te adesso. Non so come vivere senza di te, ma so che proverò a farlo e a trasmettere quell'amore e quella luce che tu mi hai fatto provare. Ti abbiamo amato tantissimo, e speravo che l'amore bastasse a salvarti" si legge nel posto pubblicato dalla donna su Instagram. Al momento nessun commento ancora è giunto da parte di Robert De Niro.