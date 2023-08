Robert De Niro, è morto il nipote dell'attore: aveva solo 19 anni

Il nipote di Robert De Niro, il giovane Leandro, è purtroppo venuto a mancare all'età di 19 anni a causa di una combinazione letale di droghe. A ricordarlo è la figlia dell'attore stesso, Drena: dalle sue parole pubblicate su Instagram possiamo soltanto intuire quanto sia terribile il periodo che la donna sta attraversando.

"Poiché le circostanze riguardanti la morte di mio figlio sono romanzate e dotate di vita propria" scrive, "ma anche guidate da ipotesi e congetture imprecise attraverso troll casuali che niente hanno a che fare con la realtà e che contribuiscono a diffondere il dolore tra persone già angosciate... dirò quello che posso sulla questione". Siamo davvero rattristati per la famiglia e per Robert De Niro, che era in vacanza a Napoli fino a qualche giorno fa.

Così aggiunge nella descrizione del post: "Grazie per tutto l'amore e la comprensione che abbiamo ricevuto dopo la morte del nostro caro Leandro. Tuttavia, ci sono stati molti malintesi che io, in quanto madre, non posso accettare senza fornire una risposta. Vorrei che i commenti riguardanti i nostri amici e coloro che hanno perso un figlio rimangano aperti, così che possano giovare di un qualche tipo di confronto e condividere l'argomento. Ma l'idiozia e la meschinità non possono tollerarli, perché la questione è troppo dolorosa e delicata per me, così come per i conoscenti e per la famiglia di Leo. Vi pregherei di essere rispettosi".

Purtroppo, la questione è più intricata di quanto non si pensi: basti pensare all'angoscioso ricordo di Demi Lovato sulle droghe, che la stavano letteralmente uccidendo.