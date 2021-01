Robert De Niro, quali sono i migliori film per i quali non ha vinto l'Oscar

Escludendo il bellissimo Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola e il meraviglioso Toro Scatenato di Martin Scorsese, il mitico Robert De Niro non ha mai vinto altri Premi Oscar come Miglior Attore Protagonista o Non per nessuno dei suoi altri e tanti ruoli, ma anche Golden Globe o altri importanti riconoscimenti.

Questo significa che sono moltissimi i film con protagonista la star americana che è possibile consigliare, ma in queste righe vogliamo proporvi solo i migliori e ovviamente più di cinque, perché sarebbe impossibile sintetizzare la sua carriera in così pochi titoli. Dunque eccoli di seguito, i migliori film con Robert De Niro per i quali non è stato premiato.



Impossibile non partire da Mean Street e da Taxi Driver di Martin Scorsese, entrambi titoli che insieme al secondo capitolo del Padrino lanciarono De Niro a livello internazionale, rendendolo uno degli attori più amati di sempre. Non si può non citare il superlativo Il Cacciatore di Michael Cimino e Re per una notte ancora una volta di Scorsese.



Uno dei massimi capolavori del cinema è poi C'era una volta in America del nostro Sergio Leone, gangster movie misto a western urbano uscito nel 1984 e pietra miliare della settima arte. Ma possiamo continuare con Mission, Brazil, Gli Intoccabili, dove De Niro vestiva i panni di Al Capone, e poi ancora Quei bravi ragazzi.



E ancora: Casinò, Heat - La Sfida, Jackie Brown, Stardust, Il Lato Positivo e l'ultimo The Irishman sempre di Scorsese.