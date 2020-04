Robert De Niro e le mazze da baseball: la scena de Gli Intoccabili citata in Bus 657

Questa sera in TV va in onda Bus 657, thriller incentrato sulla rapina di un che vede nel cast Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista e Gina Carano. Diretto da Scott Mann, il film sarà trasmesso alle 21.30 su Italia 1.

Quando il loro tentativo di rapinare il casinò posseduto dal pericoloso gangster conosciuto come Il Papa (De Niro) va in fumo, Vaughn (Dean Morgan) e Cox (Bautista) sono costretti a fuggire dirottando l'autobus 657 e prendendo in ostaggio i passeggeri. In un inseguimento ad alta velocità, Vaughn non solo dovrà superare in astuzia i poliziotti guidati dall' agente Bajos (Carano), ma dovrà anche fare i conti con il braccio destro del Papa, Dog.

Per l'occasione abbiamo raccolto alcune curiosità su Bus 657 che potreste non conoscere:

Nei primi minuti del film, il personaggio di Robert De Niro dice "La mazza non è sempre la soluzione", riferimento alla scena de Gli Intoccabili in cui Al Capone (De Niro) picchia a morte uno dei suoi uomini con una mazza da baseball.

in cui Al Capone (De Niro) picchia a morte uno dei suoi uomini con una mazza da baseball. Il film è incentrato sulla rapina di un casinò, ma in Alabama, lo stato in cui si sono svolte le riprese, il gioco d'azzardo è illegale . In Alabama esistono infatti sette casinò, nessuno dei quali possiede un tavolo da gioco.

. In Alabama esistono infatti sette casinò, nessuno dei quali possiede un tavolo da gioco. Alcune scene con il bus in movimento sono state girate su un reale autobus trainato da un camion, il tutto per rendere l'azione il più realistica possibile.

il tutto per rendere l'azione il più realistica possibile. Gina Carano e Dave Bautista sono entrambi apparsi in film targati Marvel. La prima ha vestito i panni di Angel Dust in Deadpool, mentre Bautista interpreta Drax il Distrutto dei Guardiani della Galassia, di cui è in sviluppo un terzo capitolo.

