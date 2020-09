Robert De Niro e John Malkovich saranno i protagonisti di Wash me in the River

Robert De Niro non sembra aver intenzione di fermarsi: a 77 anni la leggenda di Hollywood sembra avere più voglia che mai di mettersi alla prova ed è pronta dunque ad aggiungere all'infinita lista delle sue apparizioni sul grande schermo anche questo Wash me in the River.

De Niro non sarà comunque l'unico pezzo da novanta presente nel nuovo film di Randall Emmett annunciato poche ore fa: a dargli man forte ci sarà anche il collega John Malkovich, da poco reduce da due incursioni televisive di successo come The New Pope di Paolo Sorrentino e Space Force, al fianco di Steve Carell.

Wash me in the River seguirà la storia di un ex-tossicodipendente che si metterà alla ricerca del suo spacciatore: l'uomo è infatti responsabile della morte della sua fidanzata, per la quale il nostro protagonista sarà ovviamente assetato di vendetta. Per Randall Emmett si tratterà dunque del debutto dietro la macchina da presa: il fondatore della Emmett/Furla/Oasis Film ha infatti fino ad oggi agito soltanto da produttore.

Per rivedere il buon Bob De Niro sul grande schermo, comunque, non dovremo aspettare l'uscita di questo Wash me in the River: l'attore sarà infatti protagonista di The Comeback Trail insieme a Zach Braff e Tommy Lee Jones.