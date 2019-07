Robert De Niro contro Joaquin Phoenix nella nuova foto di Joker di Todd Phillips

Pochi minuti fa Empire ha pubblicato una nuova foto di Joker, atteso cinecomic DC prodotto e distribuito dalla Warner Bros. che come sappiamo è stato scritto e diretto da Todd Phillips.

L'immagine, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, è dominata da Robert De Niro, il cui personaggio (probabilmente suo malgrado, a giudicare dall'espressione del celebrato divo della New Hollywood) si ritrova di fronte a quello protagonista interpretato da Joaquin Phoenix: come sappiamo la star de Il Gladiatore e Vizio di Forma interpreterà il clown fallito Arthur, che però nella scena dalla quale la fotografia è stata tratta, si è già trasformato in Joker.

Dalla sinossi del film DC, ambientato nel 1981 e incentrato su un comico che lotta per avere successo, in molti hanno colto un riferimento a Re per una Notte, film di Martin Scorsese del 1983 con protagonista proprio Robert De Niro nei panni del comico psicopatico Rupert Pupkin, ossessionato da un conduttore televisivo (interpretato da Jerry Lewis).

Recentemente De Niro ha confermato il collegamento, specificando però che il personaggio che interpreterà in Joker non sarà lo stesso Rupert molti anni dopo: "C’è un collegamento con quel film, ma non è un collegamento diretto: il personaggio che interpreto non è Rupert molti anni dopo che è diventato un conduttore tv. Probabilmente questo film mi sarebbe interessato ancora di più se mi avessero proposto qualcosa del genere, ma in questo caso si tratta di un altro tipo di collegamento. Vedrete ..."

Quali sono le vostre aspettative per il film di Todd Phillips? Ditecelo nei commenti.

Joker, lo ricordiamo, non sarà ispirato ad un fumetto. Per altri approfondimenti, guardate le due splendide cover di Joker pubblicate da Empire.