Robert De Niro furioso durante il processo: 'Vergognati, Chase Robinson'

Era il 2019 quando Robert De Niro citava in giudizio la sua assistente per appropriazione indebita e per aver passato troppo tempo su Netflix durante le ore di lavoro. La risposta è stata una contro denuncia della donna che lo ha accusato a sua volta di discriminazioni sul posto di lavoro.

Negli scorsi giorni De Niro si è presentato alla corte per difendersi dalle accuse della sua ex assistente che, secondo quanto dichiarato dall'attore, avrebbe passato troppo tempo a guardare Friends invece che lavorare. Dopo l'annuncio della giuria del processo a De Niro, ovviamente, sono arrivate anche le prime reazioni dell'attore nel corso della sua difesa e della deposizione. "Vergognati, Chase Robinson!" ha detto l'attore, riferendosi direttamente alla sua ex assistente nel corso dell'interrogatorio dell'accusa.

Dopo la denuncia dell'attore nei confronti della Robinson, l'assistente aveva risposto con una controdenuncia per discriminazioni sul posto di lavoro nel quale affermava che De Niro la trattava come la sua "moglie d'ufficio" costringendola a compiti ingrati come ad esempio "grattargli la schiena". Le richieste dell'assistente parlerebbero di circa 12 milioni di dollari di danni. Con il processo in corso l'attore ci ha tenuto ad affermare quanto "L'intero caso è una sciocchezza. È assurdo. Ma io sono qui!" ha fatto sapere De Niro, durante l'interrogatorio sul banco degli imputati.

Uno dei tanti meriti avuti in carriera di Robert De Niro è stato quello di aver 'consigliato' Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese quando era appena un ragazzino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!