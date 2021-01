Robert De Niro esclusiva Sky: come vedere Nonno questa volta è guerra anche in streaming

Robert De Niro, accompagnato da Uma Thurman, Christopher Walken e il giovane Oakes Fegley, è il protagonista protagonisti della nuova commedia per tutta la famiglia Nonno questa volta è guerra, che esordirà in esclusiva su Sky.

Il film andrà in onda su Sky cinema uno lunedì 25 gennaio alle 21.15 e alle 21.45 su Sky Cinema Family, ma sarà disponibile anche on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV. Tratta dall’omonimo romanzo per ragazzi scritto da Robert Kimmel Smith, Nonno questa volta è guerra racconta descrive la lotta all’ultimo scherzo tra nonno e nipote per la conquista della stanza dove i due si ritrovano, loro malgrado, a convivere.

Nonno Ed (R. De Niro) e suo nipote dodicenne, Peter (O. Fegley), hanno un rapporto molto stretto, che però si complica quando l'anziano si trasferisce nella casa dove vive Peter con sua madre Sally (U. Thurman), suo padre Arthur (R. Riggle) e le due sorelle Mia e Jenny. Come se non fosse già sufficiente la sua terribile invadenza, il nonno si è appropriato della camera di Peter costringendo il ragazzo a vivere nel solaio. Per controbattere e riprendersi quanto gli appartiene, Peter architetta un piano che prevede di combinare un dispetto dietro l’altro al nonno per costringere il vecchio Ed a fare i bagagli e tornare nella sua vera casa. Ma il nonno non è incline ad accettare le azioni intimidatorie che il nipote ha pensato contro di lui, e risponderà con spirito guerrigliero a ogni malefatta di Peter: fra i due scoppierà quindi una vera e propria guerra senza quartiere per la conquista dell'agognata cameretta.

Nonno questa volta è guerra è il nuovo film con protagonista l'acclamato attore, che nel 2019 era tornato a strappare consensi tra pubblico e critica con Joker di Todd Phillips e The Irishman di Martin Scorsese.