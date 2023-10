Robert De Niro durissimo su Trump: 'Nel 2016 provammo ad avvertire il mondo'

Robert De Niro non le manda a dire, neanche a Donald Trump ex presidente degli Stati Uniti. Trump, durante il suo mandato, fu accusato di voler sabotare i diritti umani facendo leva su populismo e nazionalismo e De Niro in pieno stile "lo avevo detto" ha firmato un discorso in occasione del "Stop Trump Summit", il panel di The New Republic.

L'evento, che si è tenuto l'11 ottobre, per la testata è l'occasione per "rendere chiaro ai nostri connazionali americani i pericoli di riportare Trump alla Casa Bianca". Robert De Niro non era presente ma la sua nota è stata letta da ex funzionario di Trump Miles Taylor e ne riportiamo parte in seguito: "Noi newyorkesi lo abbiamo conosciuto nel corso degli anni perché avvelenava l'atmosfera e disseminava la nostra città di monumenti al suo ego [...] abbiamo cercato di mettere in guardia il mondo nel 2016 - scrive De Niro - Ho passato molto tempo a studiare gli uomini cattivi. Ho esaminato le loro caratteristiche, i loro manierismi, l'assoluta banalità della loro crudeltà. Eppure c’è qualcosa di diverso in Donald Trump. Quando lo guardo - prosegue la lettera dell'attore - non vedo un uomo cattivo. Veramente. Vedo un uomo malvagio".

Parole dure quelle di Robert De Niro che vede nell'ex presidente degli Stati Uniti qualcuno a cui non affidare la propria fiducia. Mentre Schwarzenegger crede che Donald Trump non verrà rieletto, De Niro teme il peggio definendo la possibile rielezione di Trump "la fine della democrazia".

Robert De Niro sarà a breve nelle sale con Killers of the Flower Moon: ma sapevate quanti film hanno girato insieme De Niro e Martin Scorsese?