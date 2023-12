Robert De Niro doveva essere in Mamma ho Perso l'Aereo? L'idea di Chris Columbus

Quando si parla di classici di Natale Mamma ho perso l'aereo è sicuramente il primo della lista. La pellicola diretta da Chris Columbus, ha sempre avuto la capacità di conquistare grandi e piccini senza alcuna differenza. Fu particolarmente vicino, però, un attore a cui il regista era molto affezionato.

Dopo che la casa dei McCallister è stata messa su AirBnB, non si può far altro che andare un pò nel dietro le quinte dell'iconica pellicola e scoprire, soprattutto, quale attore il regista avrebbe dovuto assolutamente coinvolgere all'interno del film. Si parla, niente poco di meno che Robert De Niro che era stato considerato per lungo tempo come l'interprete perfetto di Harry Lime, prima che il ruolo andasse poi a Joe Pesci. Columbus era diventato un grandissimo fan sia di De Niro che di Pesci grazie a Toro Scatenato, tanto da volerli tenere in considerazione entrambi per la parte del ladro.

Durante la scrittura della sceneggiatura, si decise di rendere i personaggi più che spaventosi realmente divertenti. Alla fine fu scelto per interpretare il personaggio Joe Pesci, co-protagonista di De Niro in Toro Scatenato. Gran parte della responsabilità dell'iconicità dei due ladri è dovuto all'enorme lavoro fatto dagli stuntman che furono i corpi dietro alla grandissimo lavoro di comicità fisica che caratterizzava entrambi i personaggi.

Molti si sono chiesti il motivo per cui MaCaulay Culkin non è all'interno del reboot di Mamma ho perso l'aereo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!