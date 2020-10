Robert De Niro: 'Dopo la morte di George Floyd temo per i miei figli'

Questa sera su Rai Movie va in onda Cose nostre - Malavita, un film del 2013 diretto da Luc Besson con protagonisti Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones. Proprio la star italo americana ha di recente rivelato di essere preoccupato per i suoi figli visto il crescente razzismo negli USA.

La morte di George Floyd e tutti gli atti di violenza che ne sono seguiti hanno messo in allarme l'attore che è padre di 6 figli "neri a metà" in quanto le tre compagne da cui li ha avuti erano di colore. Intervenuto al The Tonight Show di Jimmy Fallon De Niro ha detto:

"I miei figli sono tutti metà neri e nemmeno io, do certe cose per scontate. Quando sento le persone che dicono ai loro figli di tenere le mani bene in vista quando vengono fermati da qualcuno o dalla polizia, di non fare movimenti improvvisi, di tenere le mani sul volante e mai sotto, io lo capisco. E ho condivido la loro paura".

Il premio Oscar con queste parole non vuole di certo criticare le forze dell'ordine e il loro operato ma, vuole semplicemente sottolineare quanto sia difficile fare i conti tutti i giorni con un razzismo sempre più crescente.

"Temo soprattutto per i miei figli maschi. Ne ho 4. In queste situazioni sono quelli più esposti. Per me tutta questa situazione è spaventosa. Deve cambiare. Molte persone hanno detto che i poliziotti devono aiutare la comunità e avere una sensibilità maggiore. Ovviamente ci sono bravi poliziotti che ce l’hanno già. Ma ci sono alcuni che non lo fanno e non dovrebbero indossare il distintivo".

Robert De Niro ha ricevuto di recente un duro attacco da Mickey Rourke. L'attore lo ha definito piagnucolone e ha rivelato di essere stato ostacolato nella sua carriera proprio dal protagonista di Cose nostre - Malavita.