Robert De Niro sui diari di suo padre: 'Era un uomo tormentato, mi dispiace per lui'

Forse non tutti sanno che Robert De Niro Sr., padre del celeberrimo attore Robert De Niro, è stato un pittore, poeta e scultore abbastanza apprezzato sulla scena artistica newyorkese nella prima parte del '900.

Ora che dei giornalisti stanno scrivendo un libro sulla sua vita e sulle sue opere il figlio, ben più noto, ha fornito l'accesso ai diari personali dell'artista, confessando che rappresentano per lui una vera e propria fonte di dolore.

Le pagine rivelano ciò che l'attore premio Oscar ha descritto ai giornalisti come i "demoni" di suo padre, raccontando nel dettaglio la lotta di De Niro Sr per raggiungere la fama e trovare un riconoscimento artistico, così come le sue ansie per la sua salute mentale e la sua omosessualità, che hanno fatto finire il suo matrimonio quando Robert jr. era ancora un bambino.

De Niro Sr morì nel 1993, lasciando dietro di sé quattro diari traboccanti dei suoi pensieri interiori, scritti in oltre 10 anni dal 1963. Una figura di spicco nel mondo dell'arte di New York degli anni '40 e '50, dipinse paesaggi, nature morte e ritratti, usando un mix di stili astratti ed espressionisti nei colori più audaci. Ha trovato ispirazione in Matisse, tra gli altri artisti.

Avendo letto solo brani scelti per la pubblicazione, De Niro ha dichiarato: “È stato triste per me leggerli. Aveva i suoi demoni ... mi è dispiaciuto molto."

In un passaggio suo padre scrive: "Fino a quando non sarò guarito dalla mia malattia mentale ed emotiva, se Dio non vuole che io sia omosessuale (cosa di cui ho così tanta vergogna e senso di colpa), troverà una donna che amerò e che mi amerà. Ma non voglio davvero che la mia omosessualità venga curata".

Il libro sulla sua carriera, intitolato Robert De Niro, Sr: Paintings, Drawings and Writings: 1942-1993, sarà pubblicato da Rizzoli il prossimo mese. In calce all'articolo potete trovare una foto d'epoca che lo ritrae nel suo studio.

