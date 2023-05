Robert De Niro 'consigliò' Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese quando era un ragazzino

Una delle prime apparizioni sul grande schermo di Leonardo DiCaprio fu accanto a Robert De Niro in Voglia di ricominciare pellicola del 1993. L'interprete ha reso omaggio al collega più anziano durante gli Screen Actor Guild del 2020, confermando la sua enorme riconoscenza verso di lui.

Robert De Niro è stato, per decenni, l'attore riferimento di Martin Scorsese, sua ispirazione e suo braccio destro nella creazione di iconici film come Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei Bravi Ragazzi. Sia da protagonista che da personaggio secondario l'attore italo-americano ha sempre incarnato alla perfezione ciò di cui il regista aveva bisogno nei suoi film. Nonostante De Niro abbia rifiutato sia The Departed che Gangs of New York, ma nonostante ciò i due sono tornati a collaborare.

L'attore è stato fondamentale anche nella scelta del suo "successore" nel cinema di Martin Scorsese. De Niro vide del grandissimo potenziale in DiCaprio già quando si trovò a lavorare con lui quando era appena un ragazzino sul set di Voglia di ricominciare. "Stavamo parlando al telefono, di quello che non sono del tutto sicuro. Ha detto: 'Sto lavorando con questo ragazzo. Devi lavorare con lui qualche volta.' Quella fu la prima volta che lo sentii raccomandarmi qualcuno: 'Il ragazzo è davvero bravo'" ha raccontato Scorsese.

Nel frattempo è uscito il trailer di Killer of the Flowers Moon nuovo film del regista con protagonisti i suoi due attori prediletti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!