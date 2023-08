Robert De Niro compie 80 anni: 'Mai visto un mio film, ora vorrei vederli tutti'

Quanti film con Robert De Niro avete visto nel corso della vostra vita? Siamo certi che il numero sia abbastanza alto! Vi stupirà senz'altro, dunque, scoprire che l'uomo ad aver visto meno film con Robert De Niro al mondo... È proprio il nostro Bob! Ma cosa si cela dietro questa reticenza decisamente singolare?

De Niro, che oggi compie 80 anni, ha più volte ammesso di essere particolarmente autocritico nei confronti delle proprie performance, e di aver quindi voluto evitare di vedere film in cui è sicuro che avrebbe potuto fare di meglio.

"Mia madre lavorava per una donna, Maria Ley Piscator, che insieme al marito fondò il Dramatic Workshop. Lei faceva la correzione di bozze, la dattilografia e altre cose, e come parte del suo compenso potevo prendere lezioni di recitazione lì, il sabato, quando avevo 10 anni. Poi iniziai a studiare con Stella Adler: è stata una grande maestra, che detestava il metodo Stanislavskij. Ma per me era giusto. Dovevo imparare il siciliano per Il Padrino, prendere la licenza per Taxi Driver, ingrassare trenta chili per Toro Scatenato, eccetera. Altrimenti non sarei stato in grado di recitare bene" furono le parole di De Niro.

La star di Heat - La Sfida proseguì: "E dopo tutto questo non ho mai visto un film in cui ho recitato. Ogni volta è un tormento perché mi accorgo che avrei potuto fare molto meglio. Ora sono diventato più tollerante. Infatti sto pensando di prendermi una bella pausa per rivederli tutti, in sequenza, e vedere che diavolo ho combinato in tutti questi anni". Forza, Bob: è il momento di concedersi una bella maratona!