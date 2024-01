Robert De Niro si commuove pensando alla figlia di 9 mesi: 'Sono molto felice'

Chi non conosce Robert De Niro? Si tratta di uno dei più grandi attori della storia del cinema, che sin dai tempi della così detta Nuova Hollywood ha avuto modo di dimostrare il suo talento sul grande schermo. Fattore sancito poi grazie alla sua ormai pluriennale collaborazione con il regista premio Oscar Martin Scorsese.

Come potete leggere infatti anche nella nostra recensione di Killers of the Flower Moon, le capacità recitative di Robert De Niro non sono affatto cosa da poco. Il suo impegno e la sua dedizione gli hanno infatti permesso di ritagliarsi un posto d'onore tra i grandi del cinema.

Questo suo impegno però lui lo mette a frutto anche nella vita privata, come è anche dimostrato dalla nascita della sua bambina, solo nove mesi fa.

La star hollywoodiana ha parlato proprio di questo, durante la sua recente intervista per AARP, affermando come sia meraviglioso essere padre ad ottant'anni.

"Tutto ciò di cui sono preoccupato, i problemi che mi affliggono quotidianamente, scompaiono quando la guardo", ha detto De Niro, commosso.

"Ha un modo così dolce di guardarti. Anche l'altra mia figlia, Helen, era uguale. Lei osserva tutto ciò che la circonda, voglio esserci il più a lungo possibile, voglio godermi ogni istante".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa, ecco anche la nostra recensione di The Irishman.