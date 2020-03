Robert De Niro cita Ti presento i miei nel messaggio: 'State a casa, vi tengo d'occhio'

Sono moltissime le star di Hollywood che nelle ultime settimane hanno mandato un messaggio per ricordare alla popolazione di rimanere a casa e prendere tutte le precauzioni necessarie a evitare la diffusione del contagio da coronavirus COVID-19. Tra questi, anche Robert De Niro.

De Niro ha inviato un messaggio a tutti, poi diffuso su Twiiter, in cui oltre a suggerire ai cittadini di rimanere chiusi in casa, cita anche la celebre battuta del suo personaggio in Ti presento i miei, in cui interpretava l'ex-agente della CIA Jack Burns: "Salve, qui Robert De Niro. Abbiamo tutti bisogno di rimanere a casa. Dobbiamo fermare la diffusione di questo virus, e possiamo farlo solamente insieme, non solo per proteggere noi stessi, ma per proteggere gli altri e tutta la popolazione più anziana che amate tanto. Per favore, vi tengo d'occhio".

Recentemente ha causato reazioni decisamente negative il video di Gal Gadot in cui questa insieme ad altri illustri colleghi canta la celebre Imagine di John Lennon, mentre ha destato sicuramente sdegno la decisione di Evangeline Lilly di ignorare il suggerimento di rimanere in casa e mettere così a rischio la salute delle persone.

Stamattina, invece, Tom Holland ha informato in un video sulle sue condizioni di salute, non ottime, anche se non crede di aver contratto il virus. "Mi sento davvero male oggi, non penso di avere il coronavirus, ma sto comunque prendendo delle precauzioni extra. Mi sto auto-isolando all'interno di casa". Holland ha poi aggiunto che quello del video è stato il primo giorno in cui non si è sentito propriamente bene: "Questo è il primo giorno in cui mi sento davvero male. Fino a ieri mi sentivo bene e poi questa mattina mi sono svegliato e stavo malissimo, tossivo...".

Tom Hanks e la moglie, invece, sembrano migliorare...