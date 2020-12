Robert De Niro è l'attore che bacia meglio: parola di Sharon Stone

Robert De Niro non è solo uno dei migliori attori in circolazione ma, a detta di Sharon Stone è anche il migliore baciatore di Hollywood. L'attrice nel corso di un intervista ha infatti rivelato che nel corso della sua carriera non ha mai incontrato nessuno in grado di baciare come de Niro.

La femme fatatale di Basic Instict intervenuta al Watch What Happens Live, non ha avuto avuto dubbi quando le è stato chiesto quale fosse il miglior partner incontrato sul set. Senza esitazioni ha fatto il nome di Robert De Niro, sottolineando che l'attore di origini italiane è il best kisser mai incontrato: "È lui di gran lunga il più grande baciatore di Hollywood".

Robert De Niro e Sharone Stone hanno lavorato insieme a Casinò, il film di Martin Scorsese del 1995 in cui Bob De Niro interpreta un tipico gangster scorsesiano reso umano dall'amore per la bellissima e biondissima Ginger, interpretata proprio da Sharon Stone.

Intanto sembra che Robert De Niro non se la stia passando benissimo, l'attore rischia la bancarotta a causa del Covid-19 e per tale ragione non è in grado di pagare gli alimenti alla sua ex moglie. Tra l'altro sembra che De Niro sia molto preoccupato per i suoi figli dopo la morte di George Floyd.