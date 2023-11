Robert De Niro contro Apple e Gotham Award: il discorso della star è stato censurato

Robert De Niro ha partecipato alla serata di premiazione dei Gotham Award a New York per presentare il premio Historical Icon and Creator Tribute per il film Apple di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, interpretato anche da Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone. Tuttavia, qualcosa è andato storto.

Quando De Niro ha iniziato a leggere il suo discorso preparato per la presentazione del premio, ha notato che i suoi commenti erano stati modificati. In onda è andato un video di un importante esponente della comunità Osage, Geoffrey Standing Bear che parlava del film, e in seguito Robert De Niro ha insistito per leggere il suo discorso originale che conteneva diversi commenti politici specifici, compresi alcuni su Donald Trump. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Killers of the Flower Moon.



"La storia non è più storia, la verità non è verità, e anche i fatti vengono sostituiti da fatti alternativi e guidati da teorie del complotto e dalla bruttezza. In Florida, ai giovani studenti viene insegnato che gli schiavi sviluppavano abilità che potevano essere applicate a loro vantaggio personale. L'industria dell'intrattenimento non è immune da questa malattia purulenta. The Duke, John Wayne, disse dei Nativi americani 'Non credo che abbiamo sbagliato a portargli via questo grande Paese. C'erano un gran numero di persone che avevano bisogno di nuova terra e gli indiani cercavano egoisticamente di tenerla per sé'". De Niro ha proseguito attaccando Trump:"La menzogna è diventata solo un altro strumento nell'arsenale del ciarlatano. L'ex presidente ci ha mentito più di 30.000 volte durante i suoi quattro anni in carica, e sta tenendo il passo con la sua attuale campagna di vendetta. Con tutte le sue bugie, non riesce a nascondere la sua anima. Attacca i deboli, distrugge i doni della natura e mostra la sua mancanza di rispetto, ad esempio usando Pocahontas come insulto" in riferimento all'appellativo di Trump nei confronti della senatrice Elizabeth Warren.



In seguito, De Niro si è accorto che il suo discorso era stato tagliato a sua insaputa ed è tornato sui suoi passi per informare il pubblico e leggere dal proprio cellulare:"Voglio dire soltanto una cosa. L'inizio del mio discorso è stato censurato e non lo sapevo. Voglio leggervelo. Avrei dovuto dire queste cose, ringraziare Apple, i Gotham, bla bla bla, ma non mi sento di ringraziarli per quello che hanno fatto. Come vi siete permessi?".



