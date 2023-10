Robert De Niro, annunciata la giuria del processo: di cosa è accusato?

Poche carriere possono vantare un palmares di successi e premi avvicinabile a quello di Robert De Niro, l'attore e regista statunitense che, grazie alle sue coinvolgenti interpretazioni, continua a lasciare un segno indelebile tra le pagine della storia di Hollywood. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica, o quantomeno così potrebbe essere.

Robert De Niro che ad agosto ha compiuto 80 anni, è infatti coinvolto in una delicata situazione: insieme alla sua ex assistente esecutiva, Graham Chase Robinson, l'interprete di Toro Scatenato si trova ad essere protagonista di un processo complesso e dalle molteplici accuse da entrambe le parti.

Stando alle parole del giudice Lewis J. Liman, l'esame del caso richiederà almeno due settimane. Intanto, le procedure iniziali sono state avviate, con la nomina di una giura di otto persone incaricata di analizzare i capi d'accusa contenuti nelle cause legali risalenti al 2019: da un lato, De Niro è accusato di molestie sessuali e di furto salariale, violando le leggi di New York; dall'altro, l'ex collaboratrice della star è additata di aver fatto uso improprio dei propri fondi durante la propria permanenza all'interno della Canal, la compagnia di De Niro, e di essersi impossessata di oggetti di valore al momento dell'addio alla società, avvenuto nel 2019.

Il primo a sporgere causa è stato proprio l'interprete, sostenendo che la Robinson avesse sottratto una somma totale di 6 milioni di dollari di fondi aziendali, utilizzato una carta aziendale per spese personali e trascorso ore a guardare Netflix mentre era in servizio.

A detta della donna, un “infuriato” De Niro portò avanti per primo le accuse con una "causa abusiva e preventiva", in modo tale da tutelarsi anticipando una serie di denunce ai suoi riguardi per discriminazione di genere, molestie e furto salariale. Si tratterebbe, pertanto, di "false accuse progettate per impedire alla signora Robinson di far valere le sue pretese, distruggendo la sua reputazione e cancellando le sue opportunità lavorative".

I legali dell'ex assistente, dinanzi alla corte, hanno portato avanti pesanti accuse contro De Niro, il quale avrebbe "sottoposto la signora Robinson a contatti fisici indesiderati e gratuiti, rivolgendole commenti sessualmente espliciti, assegnandole mansioni domestiche e ordinandole di grattargli la schiena, abbottonargli le camicie, aggiustargli i colletti, allacciargli le cravatte e svegliarlo quando era a letto". Ancora più grave sarebbe la complicità di De Niro riguardo abusi fisici subiti dalla Robinson: "Rimase a guardare mentre il suo amico schiaffeggiava la signora Robinson sulle natiche [...] Ha suggerito che la signora Robinson potesse rimanere incinta tramite lo sperma del suo collega maschio (sposato)".

La Robinson sostiene fermamente quanto la celebrità la sottopagasse perché "non era un capofamiglia maschio", rinunciando alla retribuzione dei turni straordinari. Qualora il processo dovesse ritenere veritiera la testimonianza della donna, quello di De Niro sarebbe un comportamento da condannare eticamente ed umanamente, ancor prima che giuridicamente, configurandosi come una macchia capace di oscurare totalmente la storia di uno dei personaggi più influenti nel mondo della settima arte.

Prima ancora di scoprire il nuovo film di Robert De Niro, pertanto, sarebbe opportuno comprendere appieno la persona dietro al personaggio.