Robert De Niro ha amato la sceneggiatura di Joker, parola di Todd Phillips

Dopo aver visto Robert De Niro contro il Joker nell'ultima foto ufficiale pubblicata in anteprima per il film DC, il regista Todd Phillips ha svelato alcuni retroscena riguardanti la realizzazione del progetto.

Nello specifico, l'autore ha dichiarato che il venerato attore della New Hollywood è rimasto molto soddisfatto della sceneggiatura del film fin dalla prima lettera.

"Bob ha davvero amato il copione" ha affermato Phillips. "L'ho incontrato e gli ho detto: 'Ti mentirei se dicessi che non siamo stati influenzati da molti dei tuoi film'. Ho parlato con lui di Taxi Driver e di Re per una Notte, che è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi."

In effetti dalla sinossi del film DC, ambientato nel 1981 e incentrato su un comico che lotta per avere successo, non sono stati pochi quelli che hanno colto un riferimento a Re per una Notte, film di Martin Scorsese del 1983 con protagonista proprio Robert De Niro: in quel film infatti la star interpretava il comico psicopatico Rupert Pupkin, che diventava ossessionato da un conduttore televisivo (interpretato da Jerry Lewis) fino ad arrivare a prenderlo in ostaggio.

Lo stesso De Niro, come vi abbiamo raccontato nel precedente articolo, ha spiegato che Joker sarà "molto collegato" a Re per una Notte, in quanto questa volta sarà lui l'ossessione del comico fallito psicopatico interpretato da Joaquin Phoenix.

