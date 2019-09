Robert De Niro e Al Pacino nel full trailer di The Irishman di Martin Scorsese

A pochi giorni dall'anteprima mondiale al New York Film Festival, Netflix pubblica il primo full trailer di The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese. Il regista torna al genere gangster e torna a collaborare con Robert De Niro dopo aver realizzato alcuni dei più grandi film di tutti i tempi come Taxi Driver e Toro scatenato.

Robert De Niro è il protagonista di The Irishman, film che racconta la storia di Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale che si trasforma in sicario e che probabilmente risulta implicato nella morte di Jimmy Hoffa. La sceneggiatura è firmata da Steven Zaillian, autore di Moneyball, Millennium - Uomini che odiano le donne e American Gangster, basata sul libro di Charles Brandt, I Heard You Paint Houses.



Al Pacino interpreta Jimmy Hoffa nella sua prima collaborazione con Martin Scorsese. Joe Pesci è il mafioso Russell Bufalino. Nel cast del film anche Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano e Anna Paquin. Sono state mostrate qualche ora fa le trasformazioni incredibili di De Niro nel ruolo di Frank Sheeran,

Dopo la presentazione al New York Film Festival, The Irishman verrà pubblicato sul servizio streaming di Netflix il 27 novembre mentre dal 1° novembre sarà disponibile in alcune sale cinematografiche solo per poche settimane.

Inoltre la pellicola sarà il titolo di punta della prossima Festa del Cinema di Roma.