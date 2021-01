Robert De Niro o Al Pacino: chi ha vinto più premi fra i due giganti di Hollywood?

Pochi dualismi nella storia del cinema sono stati affascinanti e dibattuti quanto quello che vede protagonisti Al Pacino e Robert De Niro: i due mostri sacri di Hollywood sono forse i nomi più rappresentativi della Hollywood dell'ultimo mezzo secolo, due carriere ugualmente totemiche destinate a incrociarsi poche volte e a creare sempre discussione.

Decidere chi sia il più bravo tra Robert De Niro e Al Pacino non è un'impresa da comuni mortali ed è forse qualcosa di totalmente impossibile in natura: l'unico reale metro di paragone può dunque essere quello del nero su bianco, dei premi vinti da un lato e dall'altro.

Chi ha portato a casa più riconoscimenti, quindi, tra Bob e Al? La competizione vede effettivamente in vantaggio Pacino: se il palmares di De Niro conta infatti due Oscar (il suo rivale si ferma a uno) e due Golden Globe, il protagonista di Scarface può vantare ben 16 premi (un Oscar, 5 Globe di cui uno alla carriera, 2 Emmy, un BAFTA, un Leone d'Oro e un Queer Lion a Venezia, 2 Tony Award, 2 Screen Actors Guild Award, 2 David di Donatello e un DGA Award alla Miglior regia di un documentario per il suo Riccardo III - Un Uomo, un Re).

La bilancia pende dunque dal lato di Pacino anche grazie alla sua partecipazione a spettacoli teatrali e prodotti per il piccolo schermo: siamo piuttosto sicuri, comunque, che anche quello derivante dai suddetti premi non possa essere altro che un giudizio sicuramente parziale sull'immensità di questi due fenomeni della settima arte. Bob, però, ha sicuramente battuto il suo collega in un campo piuttosto particolare: secondo Sharon Stone, infatti, Robert De Niro è l'attore che bacia meglio.