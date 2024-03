Robert De Niro adorabile papà a 80 anni! La foto con la figlia di 10 mesi

Se è vero che i figli aiutano a mantenersi giovani, Robert De Niro è ancora un eterno ragazzino: il dolcissimo scatto con la figlia di 10 mesi ha già conquistato tutto il web!

L'attore si mostra con la guancia teneramente appoggiata alla testa della piccola che ride felice: De Niro è diventato papà per la settimana volta lo scorso maggio. Gia (questo è il nome della bambina) è nata dalla relazione con la fidanzata Tiffany Chen, ma per molto tempo i dettagli circa il sesso del nascituro sono rimasti riservati.

Oltre a essere un grande interprete, come testimonia la sua ultima candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista, De Niro ha sempre dimostrato di dedicare un ruolo centrale alla famiglia nella sua vita e il nuovo arrivo ha portato grande felicità tanto da suscitare in lui molta commozione, mostrata in più recenti interviste. Malgrado De Niro abbia un'importante esperienza come padre, la star di Killers of the Flower Moon ha rivelato che essere padre non è mai facile, a qualsiasi età lo si diventa trasmettendo un messaggio molto positivo anche ai genitori più giovani.

Dopo la mancata vittoria agli Academy Awards, Robert De Niro è concentrato su Wise Guys, prossimo film diretto da Barry Levinson: un gangster movie che vedrà l'attore nel doppio ruolo dei boss Vito Genovese e Frank Costello.

