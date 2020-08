Robert De Niro fa 77 anni: festeggiamolo col video dell'incontro con Ferruccio Amendola

Robert De Niro è famoso per i suoi villain e per aver partecipato a moltissime produzioni rimaste nella storia del cinema: l'interprete di The Irishman può quindi godersi il suo settantasettesimo compleanno da eroe della settima arte.

L'attore è notoriamente legato all'Italia, al punto che ha voluto omaggiare il Bel Paese e i suoi bisnonni in un videomessaggio. Oltre al suo lavoro di attore e ai vari festival a cui prende parte, in passato c'è stato anche un altro motivo che lo ha condotto da noi: nel 1991 è stato omaggiato con un Telegatto per il suo film Cape Fear - Il promontorio della paura e dopo aver ricevuto il premio da Raffaella Carrà è arrivato un'ulteriore sorpresa per lui.

Nel suo discorso di ringraziamento è stato doppiato dal grande Ferruccio Amendola, sua voce ufficiale nella versione italiana di moltissimi film. Il doppiatore lo ha quindi raggiunto sul palco, come si può vedere dal video qui sopra, e si è congratulato con lui: "È la prima volta che ci incontriamo, però posso dire di conoscerlo profondamente lo stesso".

La voce inconfondibile di Amendola ha reso giustizia a De Niro in moltissime produzioni come Taxi Driver, Il Cacciatore, Toro Scatenato e C'era una volta in America, e il suo lavoro verrà per sempre ricordato dagli amanti dell'attore anche negli anni a venire. La carriera di De Niro va però avanti alla grande anche a 77 anni, e nel 2021 inizierà le riprese di Killers of the Flowers Moon, il nuovo film del suo amico e regista di riferimento Martin Scorsese.