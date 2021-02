Robbie Williams, scelto il regista che dirigerà il biopic: ecco di chi si tratta

Robbie Williams sarà al centro di un biopic intitolato Better Man, che si occuperà dell'ascesa del cantautore britannico. Ora è ufficiale anche il nome del regista e la conferma è arrivata proprio in una chat di Deadline con il prescelto, che si occuperà di prendere in mano le redini del progetto dietro la macchina da presa.

Il regista di Better Man sarà Michael Gracey, già timoniere del musical The Greatest Showman. A comunicare la notizia è stato lo stesso Gracey:"Robbie è quell'everyman che ha semplicemente sognato in grande e ha seguito quei sogni che l'hanno portato in un posto incredibile" ha affermato il regista.



Gracey ha proseguito raccontando che il film affronterà i punti più bassi del percorso di Robbie Williams così come i suoi successi. Il cantante ha goduto di una rapida ascesa dopo essersi unito alla band Take That all'età di 16 anni, prima di diventare una superstar come artista solista con successi come Angels e Rock DJ. Tuttavia, la sua rapida ascesa l'ha condotto ad affrontare i propri demoni, con problemi di alcol e droga all'apice della carriera.

"Nei momenti in cui stava avendo quel successo nessuno è stato più critico nei suoi confronti di lui" ha concluso Gracey, che ha scritto lo script insieme a Oliver Cole e Simon Gleeson, dopo ore di conversazione con Robbie Williams.

Tutte le canzoni di Williams verranno cantate nuovamente per il film:"Questa storia fantastica voglio rappresentarla nella sua dura realtà fino ai momenti di pura fantasia".



La produzione inizierà quest'estate.