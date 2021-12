Robbie Williams sarà interpretato da una scimmia CGI nel biopic su Robbie Williams

Sappiamo cosa state pensando: Robbie Williams sarà interpretato da una scimmia in CGI nel biopic dedicato alla vita e alla carriera di Robbie Williams non è un titolo che si legge tutti i giorni ... ma dateci il tempo di spiegarla meglio.

Dagli Stati Uniti è arrivato, tramite le principali testate online, un incredibile rapporto secondo cui Robbie Williams sarà reimmaginato come una scimmia in CGI nel film biografico Better Man, che appunto racconterà la vita professionale e privata dalla pop star. La fonte utilizzata dai colleghi d'oltreoceano è la celebre Deadline, che avrebbe appreso la notizia al tempo del Mercato dei Film del Festival di Cannes, dove il progetto - diretto da Michael Gracey, regista di The Greatest Showman - è stato presentato ai possibili acquirenti.

Secondo le informazioni note, le riprese sarebbero iniziate e il progetto, invece che ingaggiare un attore per la parte del protagonista, prevede di rappresentare Robbie Williams come una scimmia animata al computer CGI. Il regista finora è rimasto a labbra cucite sulla faccenda, promettendo però che il film sarà "qualcosa di davvero originale". "Per quanto riguarda il modo in cui rappresenteremo Robbie nel film, è una cosa assolutamente parte top secret", disse in un'intervista pubblicata ai tempi del Festival. “Vogliamo farlo in un modo davvero originale."

Deadline, in un pezzo di poche ore fa, ha confermato la sua storia originale, riportando anche una nuova dichiarazione del diretto interessato: Robbie Williams, non la scimmia CGI. "Sono così entusiasta di fare finalmente questo film con il mio amico Michael Gracey".

