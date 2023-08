Robbie Robertson è morto, l'omaggio di Martin Scorsese: 'Uno dei miei amici più cari'

Il leader di The Band Robbie Robertson è morto in queste ore dopo una lunga malattia e il regista Martin Scorsese ha voluto rendere omaggio allo storico musicista, col quale ha collaborato per tantissimi anni e che ha firmato anche per la colonna sonora del suo nuovo film Killers of the Flower Moon.

“Robbie Robertson è stato uno dei miei amici più cari, una costante nella mia vita e nel mio lavoro" ha dichiarato Martin Scorsese in una dichiarazione ufficiale per commentare la morte del musicista. "Potevo sempre rivolgermi a lui come confidente: era un collaboratore, un consigliere, e io ho cercato di essere lo stesso per lui. Molto prima del nostro incontro, la sua musica aveva già avuto un ruolo centrale nella mia vita: la mia, e anche quella di milioni e milioni di altre persone in tutto il mondo. La musica di The Band, e la successiva musica da solista di Robbie, sembrava provenire dal luogo più profondo nel cuore di questo continente, dalle sue tradizioni, tragedie e gioie."

Il cantautore Robbie Robertson ha iniziato a lavorare con Martin Scorsese nel 1978 per The Last Waltz, l'epocale documentario sul rock e incentrato sul concerto d'addio di The Band. Nella sua ultima intervista pubblicata due settimane prima della sua morte rilasciata a Variety, Robertson ha parlato del suo lavoro su Killers of the Flower Moon. "Quando l'idea di Killers of the Flower Moon stava prendendo forma e sembrava che potesse accadere davvero, io e Marty ci siamo guardati e ci siamo detti: 'Non è fantastico che siamo arrivati a questo punto?'".

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Killers of the Flower Moon.