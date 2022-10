Robbie Coltrane: rese note le cause della morte della star di Harry Potter

Il 14 ottobre scorso ci lasciava Robbie Coltrane il Rubeus Hagrid di Harry Potter che, segnando l'infanzia di milioni di bambini, ha marchiato con un segno indelebile il cuore e la memoria di molti. A più di una settimana dalla scomparsa, sono state rese note le cause della morte dell'attore britannico.

Robbie Coltrane è morto all'età di 72 anni in seguito ad un' insufficienza multiorgano. Questa è la notizia ufficiale che arriva da più parti del Regno Unito. Il certificato di morte della star di Harry Potter riporta infatti che, oltre ad una grave osteoartrosi durata due anni che l'aveva costretto su sedia a rotelle, si sono verificate: sepsi, infezione alle basse vie respiratorie e blocco cardiaco.

L'intero mondo di Harry Potter (e non solo) si è riunito in ricordo del suo guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts. Lo stesso Daniel Radcliffe ha ricordato il suo Hagrid in un toccante omaggio, al quale sono seguiti messaggi e testimonianze di tutto il cast della saga.

Alla lista si è, ovviamente, aggiunta anche colei che ha dato 'vita' al personaggio più famoso di Coltrane. J. K Rowling ha ricordato l'attore con profonda commozione qualche giorno fa: "Non conoscerò mai più nessuno come Robbie. Era un talento incredibile, un personaggio unico, e sono stata molto fortunata a conoscerlo, a lavorare con lui e a ridere a crepapelle con lui. Mando il mio amore e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, soprattutto ai suoi figli".