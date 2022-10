Robbie Coltrane è morto: addio all'Hagrid dei film di Harry Potter

I fan di Harry Potter hanno già provato, in passato, il dolore di perdite importanti come quella di Alan Rickman, indimenticabile Severus Piton della saga, Richard Harris (che fu Silente prima di Michael Gambon) e di Richard Griffith, aka Vernon Dursley: alla lista si aggiunge ore Robbie Coltrane, amatissimo Hagrid dei film con Daniel Radcliffe.

Al secolo Anthony Robert McMillan, Coltrane nacque a Glasgow il 30 marzo del 1950: la notizia della sua morte, avvenuta all'età di 72 anni, è stata confermata pochi minuti fa dall'ufficio stampa dell'attore e diffusa dalla nota testata The Hollywood Reporter, che non ha però rivelato dettagli sulle cause del decesso della star scozzese.

Coltrane, come molti probabilmente sapranno, divenne attore solo in seguito al fallimento della sua carriera da artista: a circa vent'anni l'attore intraprese una soddisfacente carriera da stand-up comedian, cambiando quindi il suo nome con lo pseudonimo con cui è stato conosciuto per il resto della sua vita, omaggio al jazzista John Coltrane.

Recentemente espostosi in difesa di J.K. Rowling in seguito alle note polemiche che hanno travolto l'attrice, Coltrane trovò nella saga di Harry Potter la definitiva consacrazione sul grande schermo, arrivata dopo la partecipazione ad alcuni film di 007 con Pierce Brosnan. Attore, artista, comico e scrittore, Anthony Robert McMillan resterà inevitabilmente nei cuori di tutti come l'unico, indimenticabile Rubeus Hagrid.