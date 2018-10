Rob Zombie: 'Three From Hell sarà un film molto diverso dai precedenti'

Nonostante i suoi fan si aspettino un film in linea con i precedenti, Rob Zombie ha dichiarato che il suo nuovo progetto, Three From Hell, sarà molto diverso da questi ultimi.

I fan infatti si aspettano qualcosa di molto vicino a La casa dei 1000 corpi e a La casa del diavolo, di cui Three From Hell costituisce un ideale terzo capitolo. Al contrario, Zombie ha sottolineato che il terzo film sarà molto diverso dai precedenti: “Il secondo film fu molto diverso dal primo, e quindi volevo che il terzo fosse diverso dal secondo a sua volta. Se rifai lo stesso tipo di film solamente per profitto, allora sarà scadente”.

Già in precedenza, l’attore Bill Moseley aveva discusso della violenza nei film di Zombie: “Tutte le persone che hanno amato La casa dei 1000 Corpi e La casa del diavolo saranno investite di felicità ed entusiasmo quando vedranno Three From Hell " ha detto Moseley. "Sono sicuro che piacerà molto. Da quello che ho sentito da Rob, è molto felice ed entusiasta di com'è venuto il film e sarà stracolmo di violenza gratuita, il che è grandioso, perché ultimamente sono usciti tanti buoni film horror che però ne sono privi. Voglio dire, in questi horror la violenza è ottima, efficace, ma non è gratuita, ed è proprio questo che manca ai fan. Penso che ci manchi la violenza per il gusto di farla – decapitazioni, fucilate in faccia, tutta roba tosta che ora vediamo raramente”.

Nel cast di Three From Hell troveremo, oltre a Moseley, Sid Haig che tornerà a vestire i panni dell'iconico Capitano Spaulding, ma anche anche Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker.

Per la pellicola non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma dovrebbe esordire nel 2019. L’ultimo film di Rob Zombie ad arrivare in sala è stato 31 (2016).