Rob Zombie mostra la prima foto di Three From Hell e ci stuzzica sulla data d'uscita!

Per i fan di Rob Zombie, scoprire che The Devil's Rejects avrebbe avuto un seguito è stata una gran bella sorpresa. La pellicola si intitolerà Three From Hell e il regista ha mostrato le prime immagini che ritraggono Bill Moseley nei panni di Otis Driftwood e Sheri Moon Zombie nelle vesti di Baby Firefly.

Zombie ha inoltre scritto che non vedremo il film prima del 2019, ma il mese del release non è dato ancora conoscerlo. Le immagini social che ha postato il regista mostrano un Otis arrabbiato con la caption "Esclusiva di "A Three From Hell! Una ripresa di Otis arrabbiato che se la prende con i media dopo una lunga giornata in tribunale. Giustizia! Liberate i Tre!"

Anche l'immagine relativa al personaggio di Baby Firefly sembra essere girata in un tribunale.

Vedremo dunque presto cosa ci aspetta da questo secondo film della saga. Nel primo The Devil's Rejects, i personaggi principali muoiono in una sala dove avviene una grande sparatoria e quindi c'era un po' di confusione su come si sarebbe potuto realizzare un eventuale sequel, salvo poi l'accenno di un possibile plot, che avrebbe visto i protagonisti confrontarsi direttamente col diavolo!

Su questo sequel Zombie ha detto a Trunk Nation: "Abbiamo finito di girarlo, ma il film resterà in stallo finché non tornerò dal tour, a fine agosto oppure a inizio settembre? Non ricordo esattamente quando finirà il tour. Comunque, dopodiché inizieremo a modificare qualcosa e ci lavoreremo fino alla fine dell'anno. Il montaggio durerà cinque o sei mesi, e faremo tutto a casa mia, in quello che è anche il mio studio di registrazione."

Quindi vedremo la pellicola nel 2019.