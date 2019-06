Rob Zombie annuncia l'arrivo del primo trailer ufficiale di 3 From Hell 'in sei giorni'

È dello scorso aprile l'ufficialità che l'atteso 3 From Hell di Rob Zombie sarà vietato ai minori, il che ne aumenta la portata violenta e gore, ma finalmente è lo stesso regista ad annunciare l'arrivo del primo trailer ufficiale del film sequel de La casa dei 1000 corpi e La casa del Diavolo, dedicato ai Firefly.

È infatti con un post via Instagram che il regista ci regala una nuova immagine del film, coperta però dalla scritta "6 more day, 3 From Hell trailer countdown", il che significa che potremmo ammirare in azione il ritorno degli psicopatici Firefly il prossimo lunedì, 10 giugno. La didascalia di Zombie recita poi: "Preparatevi a bruciare".



Come già detto, 3 From Hell è il terzo film dedicato alla saga della famiglia Firefly dopo La casa dei 1000 corpi e La casa del Diavolo. La storia ripartirà poco dopo gli eventi del secondo film, che terminava con i nostri protagonisti che si lanciavano a visto aperto contro uno schieramento di poliziotti. I primi teaser poster del film ci rivelano però che non è andata bene, visto che le immagini li ritraggono nel mentre dello scatto delle foto segnaletiche. Chissà che carneficina avranno ora in mente.



3 From Hell vede nel cast Sheri Moon Zombie, Sid Haig e Bill Moseley, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019.