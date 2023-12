Rob Schneider a sorpresa: 'Mamma Ho Riperso l'Aereo è superiore al primo'

La stagione natalizia è fatta anche di film che sono diventati, a tutti gli effetti, parte integrante della tradizione. Rob Schneider interprete di Mamma Ho Riperso l’Aereo, ha espresso la sua opinione sulla saga affermando che il secondo capitolo sia un film migliore del primo, proprio in virtù della sua più forte connessione alle festività.

Dopo aver condiviso i post dei fan in difesa di Mamma Ho Preso il Morbillo, torniamo a parlare del franchise di Home Alone per riportare le parole di Rob Schneider durante una presenziata a Fox News Saturday Night.

L’attore, tra i protagonisti del secondo film del franchise, ha voluto spezzare una lancia in favore del sequel, definendolo il suo film di Natale preferito: “Mamma Ho Riperso l’Aereo è migliore del primo film. Non fanno vedere Mamma Ho Perso l’Aereo ogni Natale”.

Interrogato su quale sia a suo modo di vedere il motivo per cui il primo capitolo non venga ripresentato tutti gli anni (almeno negli Stati Uniti), Schneider ha continuato: “Mamma Ho Perso l’Aereo parla soltanto di una famiglia che non sa come prendersi cura dei propri bambini. Ma Mamma Ho Riperso l’Aereo è più un film sull’ingenuità di un bambino… e anche di una famiglia che non sa come tenere… d’occhio i propri figli. L’aspetto da sottolineare è la quantità di capelli che avevo. Ea bellissimo”.

Dopo aver scelto Mamma Ho Riperso l’Aereo sul primo, Schneider ha detto di preferire Die Hard a Gremlins, per quanto abbia affermato di adorare il film di Joe Dante, per poi continuare a essere intervistato a proposito di altre preferenze cinematografiche e non solo relative al Natale.

Chiedendovi se siate d’accordo con le parole dell’attore e comico, vi lasciamo a un articolo di approfondimento su Mamma Ho Perso l’Aereo.