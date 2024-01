Rob Lowe ha fatto i complimenti a Bradley Cooper per un premio vinto da Robert Downey Jr

Se l'episodio imbarazzante che ha visto coinvolti Brad Pitt e Ines de Ramon tutto sommato fa parte della normalità della vita e dell'evolversi delle relazioni sentimentali, il disastro combinato da Rob Lowe con Bradley Cooper e Robert Downey Jr invece è letteralmente irrimediabile.

Durante una recente visita al Jimmy Kimmel Live!, infatti, l'attore di 9-1-1: Lone Star ha rivelato di aver accidentalmente inviato un messaggio di congratulazioni a Bradley Cooper per la vittoria del Golden Globe che invece è andato a Robert Downey Jr. L'incidente è stato a dir poco imbarazzante per Lowe, considerando che Cooper era stato nominato ai Golden Globe per Maestro, ma ha perso nella categoria del miglior attore in un film drammatico a favore di Cillian Murphy di Oppenheimer, mentre Robert Downey Jr ha vinto proprio per Oppenheimer in qualità di miglior attore non protagonista.

"Robert fa questo fantastico discorso di accettazione ai Golden Globes, e sono così emozionato per lui, quindi decido di mandargli subito un messaggio: 'Sono così felice che tu abbia vinto! Questo è il discorso di accettazione più bello che ho sentito da molto tempo. Ragazzo, te lo meriti', gli ho scritto, e poi ho premuto invia", ha ricordato Robert Lowe. “Ma subito dopo ho realizzato: ‘Oh merda. L’ho appena inviato a Bradley Cooper.’ Gliene ho scritto un altro scusandomi e dicendo che era per Robert, ma credo di aver solo peggiorato le cose”.

La prossima settimana saranno annunciate le nomination agli Oscar 2024, e speriamo che per allora Robert Lowe sia lontano dal suo telefono.