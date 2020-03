Rob Liefeld sul futuro di Deadpool nel MCU: 'Sarebbe divertente vederlo insieme a Hulk'

Sfruttando il tempo libero fornito dalla quarantena, il creatore di Deadpool Rob Liefeld ha partecipato ad un watch party dedicato al primo film del mercenario chiacchierone organizzato da Comicbook.com, durante il quale ha trovato anche il tempo per parlare del futuro ruolo del personaggio nel MCU.

Al momento la data di uscita di Deadpool 3 non è ancora stata fissata, ma visto che il film verrà realizzato dai Marvel Studios di Kevin Feige nulla ci vieta di immaginare delle possibili interazioni tra il personaggio di Ryan Reynolds e i protagonisti del Marvel Cinematic Universe, proprio come ha fatto il fumettista nel corso della serata.

"Quando mi viene posta questa domanda, penso immediatamente a chi è rimasto, perché so che i fan si guardano sempre indietro. Fino a quando non ci sarà una possibilità davvero praticabile, non posso esprimermi più di tanto" ha spiegato Liefeld.

"In questo momento Thor è ancora in giro. Chris Hemsworth, giusto? C'è anche l'Hulk di Mark Ruffalo. Abbiamo ancora Ant-Man, no? E poi ci sono i Guardiani della Galassia... voglio dire, sarebbe molto divertente vedere Star-Lord e Deadpool insieme perché Deadpool è stato protagonista di una intera serie ambientata nello spazio, chiamata Deadpool Corps, dunque per lui non sarebbe la prima volta."

Liefeld ha poi fatto stuzzicato i fan su un possibile - ed esilarante - incontro tra Professor Hulk e Deadpool: "I preferirei vederlo interagire con Ruffalo. Sarebbe fantastico vederlo mentre infastidisce talmente tanto Smart Hulk da fargli perdere le staffe e ritornare Hulk 'Arrabbiato' perché, ovviamente, Deadpool diventerà un'ossessione per tutti."

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche interazione in particolare per il personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo che gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese hanno confermato che Deadpool 3 sarà vietato ai minori.