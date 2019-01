Rob Liefeld su Deadpool, Wolverine e la X-Force nel MCU

Non è chiaro se il film dedicato alla X-Force e, addirittura, Deadpool 3, nonostante le parole dei filmaker negli ultimi giorni, verranno realizzati post-acquisizione della Fox da parte della Disney.

Sappiamo che lo stesso Rob Liefeld, creatore del personaggio di Deadpool, aveva spiegato che il film dedicato alla X-Force sarebbe stata una delle 'prime vittime' dell'acquisizione Fox/Disney. Ora, in una nuova intervista, Liefeld ha spiegato perché, secondo lui, questo accordo non andrà bene per i personaggi fino ad ora gestiti dalla sola Fox.

"Credo che Deadpool e X-Force siano degli enigmi nel corso di questa fusione. I progetti devono essere determinati" spiega il creatore "Ma questi sono progetti... diciamo che gli X-Men PG-13 funzionano, ovviamente, ma gli altri? Pensiamo ad X2. Nel 2003 X-Men 2 era un film attesissimo, e le aspettative non sono state disilluse. La gente lo ha amato, è andato bene al botteghino, i fan dicevano che era un passo in avanti nel genere dei cinecomic ma da allora sono passati molti anni. E credo che Kevin Feige fosse un produttore di quel film, ha imparato molto con quella serie di pellicole. Ma il punto è che la Fox ha realizzato tanti prodotti diversificati tra loro".

"Ci sono X2, X-Men - L'inizio, Logan, i due Deadpool. Sono tutti film differenti" continua il creatore "Molti di questi non sono i tipici film dei Marvel Studios. Logan non lo è, nemmeno i due Deadpool. Credo che rendere un film R un prodotto PG-13, a parte Once Upon a Deadpool... quando sento questi film PG-13 mi viene da pensare 'adeguarsi'. Un film R sarebbe straordinario lo stesso come PG-13? Pensate a Logan, funzionerebbe? Per me no. Logan è finalmente il film con il Wolverine con il quale sono cresciuto. E sorpresa: qual è il film di Wolverine preferito da tutti? Logan, non c'è esitazione".

Nonostante questo, Liefeld crede fermamente che i Marvel Studios daranno, prima o poi, a fan un team-up tra Wolverine e Deadpool: "Penso sia inevitabile. Ho sempre sperato fossero Hugh Jackman e Ryan Reynolds, ma vabbè... credo che il Marvel Cinematic Universe.... i Marvel Studios siano molto bravi a dare ai fan quel che vogliono vedere. Credo che, a livello cinematografico, Wolverine e Deadpool insieme funzionino alla grande. Ma quando accadrà? Non lo so".