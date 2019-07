Anche Rob Liefeld, creatore di Deadpool, vuole vedere lo Snyder Cut di Justice League

Dopo le dichiarazioni di Jerry Ordway, sceneggiatore dei fumetti di Superman che ha invocato la pubblicazione dello Snyder Cut di Justice League, anche il fumettista Rob Liefeld si è detto curioso del montaggio originale voluto da Zack Snyder.

Il creatore di Deadpool ha infatti ritwittato il post di Ordway, aggiungendo una breve dichiarazione: "Tutti vogliono che quel film sia pubblicato! Datecelo!".

Per un riepilogo, Zack Snyder fu allontanato dalla Warner Bros. durante la lavorazione del film per divergenze artistiche, e la versione di Justice League uscita al cinema nel 2017 – deludendo sia a livello di critica, sia a livello commerciale – come noto non è quella che il regista aveva originariamente pianificato: una volta ingaggiato Joss Whedon per sostituire Snyder, infatti, l'opera è stata ampiamente modificata con scene aggiuntive e un finale completamente diverso, che ha messo fine alla trilogia voluta dall'autore di Watchmen (leggi: Everycult su Watchmen).

Snyder infatti aveva previsto una maxi-saga in cinque film (compresi Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice) che avrebbe portato a compimento gli archi narrativi di Superman e Batman e portato al cinema gran parte dell'universo DC, inclusi il villain Darkseid e Green Lantern.

I fan sui social sperano che la pubblicazione della Snyder Cut di Justice League possa essere annunciata al Comic-Con, ma al momento le speranza si basano solo su speculazioni. Per scoprire cosa succederà, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.