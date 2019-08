Rob Liefeld chiede a The Rock di essere Garrison Kane in Deadpool 3, l'attore risponde

L'attore Dwayne 'The Rock' Johnson come sappiamo impersonerà Black Adam nell'omonimo spin-off stand-alone di Shazam! per la DC Films, ma a quanto pare non disdegnerebbe un ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

A tirare in ballo la questione è stato proprio Johnson, che a quanto pare ha già il personaggio ideale: prima di proseguire nella lettura, però, vi avvisiamo che l'articolo conterrà degli spoiler per Hobbs & Shaw, nuovo film del franchise di Fast & Furious in arrivo la prossima settimana.

Ryan Reynolds ha un cameo in Hobbs & Shaw e una volta saputolo Rob Liefield, creatore di Deadpool, ha menzionato The Rock su Instagram scrivendogli: "Carissimo The Rock, basandomi sui resoconti di chimica eccezionale tra te e un nostro comune amico familiare, credo che per logica il prossimo passo sia che tu ti unisca al Marvel Cinematic Universe come Garrison Kane in un futuro film di Deadpool. Saresti perfetto per la parte e Kane è già celebrato da milioni di fan dei fumetti che si sono entusiasti con le sue avventure da quando l'ho presentato per la prima volta in X-Force #2!"

Come potete vedere in calce all'articolo, Dwayne Johnson ha risposto su Twitter:

"Carissimo Rob, grazie amigo. È vero, in Hobbs & Shaw, ho una chimica follemente eccezionale con il nostro comune amico. Visto che hai creato entrambi i personaggi, come fa uno come Kane ad andare d'accordo con Deadpool?".



Ce lo vedreste bene The Rock nella parte? Ditecelo nei commenti.



Hobbs & Shaw arriverà in Italia dal prossimo 8 agosto. Per altre informazioni, leggete l'idea di Jennifer Kent per un film su Manifold.