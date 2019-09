Rob Cohen, regista di Fast & Furious, è stato nuovamente accusato di violenza sessuale

Secondo un nuovo report del''HuffPost, il regista di Fast & Furious Rob Cohen è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna identificata solamente come Jane mentre, nel 2015, stava lavorando al pilota di una serie mai andata in onda.

Cohen, che lo scorso febbraio è stato accusato di molestie da sua figlia, Valkyrie Weather, avrebbe invitato la donna per un incontro di lavoro a Manhattan per discutere dell'episodio. Secondo Jane, Cohen avrebbe ordinato da bere al cigar lunghe dove si sono incontrati, per poi spostare la riunione in un ristorante vicino al suo hotel dove l'avrebbe incoraggiata a bere del vino. Più tardi, Jane si sarebbe svegliata nella camere d'albergo mentre Cohen la stava aggredendo sessualmente.

Conosciuto ai più per aver diretto Fast & Furious e xXx, Cohen ha negato le accuse con una nota pubblica dal suo avvocato, Martin Singer.

"La storia proposta è oltraggiosa e diffamatori, che fa affermazioni estremamente offensive secondo cui il mio cliente ha commesso crimini sessuale e comportamenti inappropriati che sono contestati con veemenza e negati dal mio cliente" si legge nella lettera di Singer.

L'accusa pubblica della figlia, stando a Jane, è ciò che l'ha spinta a farsi avanti: nel report la donna spiega che si è resa conto che la sua esperienza non era isolata solo dopo aver visto il post della Weather, e perciò si è convinta a darle supporto.