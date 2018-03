Rob Cohen ha detto che i film ad alto budget come Fast and Furious 8 sono "dispersivi"

Il regista di, Rob Cohen, ha detto come la pensa sui film ad alto budget, compreso il franchise di Fast and Furious, al quale egli stesso ha lavorato in qualità di direttore alla regia.

The Hurricane Heist segue la vicenda di una banda di ladri che cerca di compiere un'audace rapina nel bel mezzo di un uragano di categoria 5. Già soprannominato lo Sharknado dei film sulle rapina, The Hurricane Heist include un cast di attori molto famosi in televisione, come Toby Kebbell e Maggie Grace.

Anche grazie a questo, il budget di produzione della pellicola non è assolutamente stato gigantesco - solo 35 milioni di dollari - il che, naturalmente, ha portato il regista ad entrare nel discorso dei film hollywoodiani con a disposizione somme ingenti. Parlando con SlashFilm di The Hurricane Heist, Cohen ha detto, prendendo come esempio proprio Fast and Furious 8:

"Questo è il problema con alcuni di questi film. Sai, quando li guardi ... Voglio dire, lavoravo ad un certo franchise sulle automobili. Quello che fanno è, per dire, spendere 350 milioni di dollari e, sì, c'è un sacco di spettacolo sullo schermo, ma a me sembra uno spreco. Alcune cose, credo, si perdono, tutto in favore del'action. Credo che il pubblico abbia un ottimo senso di percezione quando si tratta di comprendere se un film sia sovraprodotto, quando c'è troppa carne al fuoco, ecco."

Considerando che Cohen è riuscito a dirigere The Fast and Furious con soli 38 milioni nel 2001, di certo si capisce da dove provengono i suoi sentimenti. Anche se, ovviamente, un cast che comprende personaggi come Vin Diesel e Dwayne Johnson oggi non può costare poco, se si sommano anche acrobazie mozzafiato e l'uso di sottomarini, si capisce anche come il budget di The Fate of the Furious sia invece arrivato a 250 milioni di dollari per l'ultimo capitolo uscito in sala.

C'è anche da dire, però, che la stessa pellicola ha sfondato il tetto del miliardo di dollari d'incasso a livello globale. Diciamo che ci sono diverse cos da considerare.

Voi cosa pensate dell'idea di Cohen sui film ad altissimo budget?