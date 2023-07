Roald Dahl, la denuncia del suo stesso museo:'Il suo razzismo è innegabile'

Il Roald Dahl Museum and Story Centre ha condannato le osservazioni antisemite dell'autore di classici come La fabbrica di cioccolato e Streghe, con un post sul proprio sito web, affermando che il razzismo dell'autore è 'innegabile e indelebile', e appoggiando la famiglia Dahl che aveva espresso le proprie scuse.

Nel post si legge che il Roald Dahl Museum and Story Centre sostiene 'le scuse fatte nel 2020 dalla famiglia Dahl e dalla Roald Dahl Story Company per le parole antisemite di Dahl sul popolo ebraico'. La dichiarazione verrà esposta su un pannello all'ingresso del museo a Great Missenden, nel Buckinghamshire "Non ripetiamo pubblicamente le dichiarazioni antisemite di Dahl ma teniamo un registro di ciò che ha scritto e detto nella collezione del Museo, in modo che non venga dimenticato".



Dal 2021 il museo su Roald Dahl - non perdetevi il trailer di Wonka, film che racconterà le origini del suo personaggio Willy Wonka - collabora con il Board of Deputies of British Jews, il Jewis Leadership Council, il Community Security Trust e l'Antisemitism Policy Trust per fornire informazioni e formazione al proprio personale museale:"Vogliamo continuare a parlare ed ascoltare per scoprire come la nostra organizzazione potrebbe dare ulteriori contributi alla lotta all'odio e al pregiudizio, sostenendo il lavoro di esperti che già lavorano in questo settore, compresi quelli della comunità ebraica. Il razzismo di Roald Dahl è innegabile e indelebile ma ciò che speriamo possa sopportare è anche il potenziale dell'eredità creativa di Dahl di fare del bene".



A febbraio ha creato diverse polemiche la decisione di modificare i romanzi di Roald Dahl in alcuni passaggi ritenuti problematici.