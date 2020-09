Road of the Dead, il sequel Zombie di George Romero potrebbe risorgere dalla tomba

Durante la sua fantastica carriera cinematografica, il compianto George Romero ha confezionato sei diversi film dedicati ai suoi amatissimi Zombie in due distinti universi narrativi, con l'autore che aveva anche pianificato di collaborare con il regista Matt Birman per un nuovo progetto, intitolato Road of the Dead.

La sua morte, avvenuta nel 2017, ha però portato il film ad essere accantonato apparentemente a tempo indeterminato. Alcuni elementi del concept del sequel sono stati abbracciati - relativamente - dall'omonimo fumetto edito da IDW, ma Birman ha recentemente confermato ai microfoni di Bloody Disgusting di aver avuto più di una riunione a inizio 2020 proprio per tornare a sviluppare il film, progressi iniziati e poi stoppati dalla Pandemia di Coronavirus.



Il regista ha anche confermato come il suo grande desiderio di collaborare con Romero si sia infine rivelato per essere una grande battuta d'arresto per il progetto: "Ho avuto tanto sostegno da molte persone, ma è andato tutto a puttane. Tranne Greg! Greg Nicotero è rimasto con me fino alla fine. Mi ha detto 'puoi usare il mio nome se pensi possa servire a qualcosa'. Vedremo cosa succederà. Di certo il film non è morto. Ho avuto un piano di incontri davvero stimolanti a dicembre 2019 e poi a gennaio 2020, ma il COVID ci ha messo lo zampino".



Ma ha aggiunto: "Arriverà sicuramente! Solo che avrà un nome diverso e sarà il film che non mi era stato permesso girare. Avevamo scritto tanta bella roba anche con Romero ma purtroppo non posso sfruttare quei nomi e quell'universo per non incappare in battaglie legali. Ed è un peccato, perché George non era assolutamente quel tipo di persona. Non gliene fregava un cazzo di queste cose".