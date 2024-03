Road House, ci sarà mai un sequel del film dopo il successo su Amazon?

Prime Video farà mai il sequel di Road House? Il finale del remake di Road House, nuovo film di Doug Liman con protagonista Jake Gyllenhaal ora disponibile sulla piattaforma streaming, è abbastanza chiaro nello svelare le intenzioni dei creatori del remake.

A differenza del film originale del 1989 con Patrick Swayze, infatti, in questo remake moderno di Road House il protagonista Dalton non ha una storia d'amore che lo legherà per sempre al locale al centro della storia, anzi: il Dalton di Jake Gyllenhaal è una sorta di Jack Reacher, un vagabondo errante senza legami che, esattamente come nel finale della seconda stagione di Reacher - serie tv Prime Video con protagonista Alan Ritchson - sale a bordo di un autobus Greyhound per dirigersi verso nuove avventure.

Questo finale aperto lascia intendere che la storia di Dalton non è ancora finita, e se ci aggiungiamo la scena mid-credit che rivela che Knox, il villain di Conor McGregor, in realtà è ancora vivo, tutti gli elementi sembrano indicare che Doug Liman e Jake Gyllenhaal hanno voluto lasciare aperta la porta per un eventuale sequel.

Ricordiamo, tra l'altro, che anche il primo Road House di Patrick Swayze ebbe un sequel: uscì nel 2006 come direct-to-video e il titolo di Road House 2, anche se non aveva alcun collegamento con la pellicola originale.

Per altri contenuti scoprite dove è stato girato Road House.

Su Dungeons & Dragons - L'onore Dei Ladri 4K UHD è uno dei più venduti di oggi.